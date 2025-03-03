Берреттини признан самым горячим теннисистом 2025 года по версии Nothing Major Show

Финалист Уимблдона-2021, 29-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини был признан «самым горячим» мужчиной в ATP-туре 2025 года по версии слушателей подкаста Nothing Major Show, ведущими которого являются бывшая восьмая ракетка мира, победитель 16 турниров ATP Джон Иснер и бывшая 11-я ракетка мира, чемпион 10 турниров ATP Сэм Куэрри.

В рамках подкаста Иснер, Куэрри, а также Джек Сок составили турнирную сетку из игроков, которые, на их взгляд, являются самыми привлекательными в туре. Именно эта выборка и была предоставлена слушателям. В финале Берреттини боролся с американцем Томми Полом.

Отметим, что в сетку попал лишь один российский теннисист – Карен Хачанов, он проиграл в первом же круге болгарину Григору Димитрову.