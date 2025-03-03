Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер предложил помощь Гомесу, который столкнулся с мыслями о самоубийстве

Борис Беккер предложил помощь Гомесу, который столкнулся с мыслями о самоубийстве
Комментарии

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер предложил помощь 135-й ракетке мира аргентинцу Федерико-Агустину Гомесу после его эмоционального поста в соцсетях, в котором он рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

«Федерико, благословит тебя бог! Если я могу тебе как-то помочь, свяжись со мной в социальных сетях», — написал Беккер на своей странице.

Ранее аргентинский теннисист рассказал о серьёзных проблемах с психическим здоровьем. Гомес признался, что хотел завершить карьеру и даже задумывался о самоубийстве. Спортсмена также поддержала испанская теннисистка Паула Бадоса.

Материалы по теме
Бадоса поддержала аргентинца Гомеса, который рассказал о проблемах с психическим здоровьем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android