Борис Беккер предложил помощь Гомесу, который столкнулся с мыслями о самоубийстве

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер предложил помощь 135-й ракетке мира аргентинцу Федерико-Агустину Гомесу после его эмоционального поста в соцсетях, в котором он рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

«Федерико, благословит тебя бог! Если я могу тебе как-то помочь, свяжись со мной в социальных сетях», — написал Беккер на своей странице.

Ранее аргентинский теннисист рассказал о серьёзных проблемах с психическим здоровьем. Гомес признался, что хотел завершить карьеру и даже задумывался о самоубийстве. Спортсмена также поддержала испанская теннисистка Паула Бадоса.