Арина Соболенко отреагировала на номинацию «Спортсменка года» по версии Laureus

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на тот факт, что стала претенденткой на звание «Спортсменка года» по версии академии Laureus (ежегодная спортивная премия).

«Большая честь быть в числе номинантов премии Laureus. Спасибо!» — написала Соболенко в социальных сетях.

Соболенко поборется за победу в категории «Спортсменка года» с гимнасткой Симоной Байлз (США), футболисткой Айтаной Бонмати (Испания) и бегуньями Сифан Хассан (Нидерланды) и Фаит Кипьегон (Кения).

В прошедшем 2024 году Соболенко защитила титул на Australian Open и впервые выиграла US Open.