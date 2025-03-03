Янчук предположил, когда Мирра Андреева сможет вернуться в топ-10 рейтинга WTA

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде. Он отреагировал на то, что 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева покинула топ-10, заняв 11-е место в рейтинге.

«Ничего страшного в том, что Мирра выбыла из топ-10, нет. Её уровень игры вполне соответствует первой десятке, тем более что разрыв от 10-го места символический. Я думаю, что в скором времени она вернёт свои позиции, возможно, для этого хватит всего одного турнира», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Мирра Андреева всё ещё является первой ракеткой России, опережая на одну строчку Дарью Касаткину (12). Первой ракеткой мира остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась спортсменка из Польши Ига Швёнтек. Тройку лидеров замыкает Кори Гауфф из США.