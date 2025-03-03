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«Я феминист». Надаль — о равных призовых для мужчин и женщин в туре

«Я феминист». Надаль — о равных призовых для мужчин и женщин в туре
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о равных призовых для мужчин и женщин.

«Я точно не лицемер. Мне не нравится быть таким и говорить простые вещи. Возможности должны быть равными. Несправедливость в том, что нет равных возможностей. Если вы меня спросите, являюсь ли я феминистом, то скажу, что да. Если вы считаете, что феминизм заключается в равных возможностях для мужчин и женщин, то я феминист. Но, знаете, это понятие воспринимается слишком категорично», — приводит слова Надаля Daily Express.

Напомним, 38-летний испанец объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября.

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