Карен Хачанов рассказал, с какими проблемами сталкивался в школьные годы

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился яркими воспоминаниями о школьных временах.

«Я всегда опаздывал. У меня явно проблемы с таймингом. В детстве я был первым в линии — возможно, из-за моего роста», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Карен Хачанов сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

На прошлой неделе Хачанов принимал участие на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Он уступил во втором круге греку Стефаносу Циципасу, который впоследствии завоевал титул.