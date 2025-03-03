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Карен Хачанов рассказал, с какими проблемами сталкивался в школьные годы

Карен Хачанов рассказал, с какими проблемами сталкивался в школьные годы
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился яркими воспоминаниями о школьных временах.

«Я всегда опаздывал. У меня явно проблемы с таймингом. В детстве я был первым в линии — возможно, из-за моего роста», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Карен Хачанов сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

На прошлой неделе Хачанов принимал участие на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Он уступил во втором круге греку Стефаносу Циципасу, который впоследствии завоевал титул.

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