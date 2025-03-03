«И без клостебола!» Ник Кирьос отреагировал на то, что Берреттини признали «самым горячим»

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос в типичной для себя манере отреагировал на то, что 29-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини был признан «самым горячим» мужчиной в ATP-туре 2025 года по версии слушателей подкаста Nothing Major Show, ведущими которого являются Джон Иснер и Сэм Куэрри.

«И без клостебола!» — написал в комментариях Кирьос.

Кирьос этим комментарием в очередной раз коснулся допинг-скандала первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.