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Синнер пообедал в компании нападающего «Ювентуса» Влаховича — La Gazzetta dello Sport

Синнер пообедал в компании нападающего «Ювентуса» Влаховича — La Gazzetta dello Sport
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в дружеской обстановке пообедал с нападающим «Ювентуса» и сборной Сербии Душаном Влаховичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, встреча Синнера с Влаховичем прошла в отеле в северо-западной части Турина на территории J|hotel. Там же находится тренировочный центр «Ювентуса».

Обед Синнера с Влаховичем якобы продлился около двух часов. Янник подарил Душану одну из своих ракеток, а нападающий в ответ презентовал футболку «Ювентуса» с номером 9.

Синнер в данный момент в соревнованиях ATP участия не принимает. Его дисквалифицировали на три месяца по обоюдному соглашению со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

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