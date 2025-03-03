Анастасия Потапова показала, как проводит необычный досуг в Калифорнии

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова показала, как проводит время накануне турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: страница потаповой в социальных сетях

«Как вам такая Калифорния? Вчера решили доехать до гор, поднимались вверх на фуникулёре! Три тысячи метров почти… Температура -14. Ребята остались недовольны, ведь могли просто полежать на пляже. Как там говорится… «у каждой беды одно начало, сидела женщина, скучала», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Ранее Потапова неудачно выступила на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и выиграла титул категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который стал третьим в карьере 23-летней теннисиситки на уровне WTA-тура и первым — в 2025 году.