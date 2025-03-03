Кэхилл: Агасси страдал от тенниса, пока не встретил невероятную женщину

Известный австралийский тренер Даррен Кэхилл рассказал, как на одного из самых известных его подопечных – Андре Агасси (чемпион восьми турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира) – повлияла женитьба на легендарной Штеффи Граф.

«Отношения между Агасси и теннисом всегда были непростыми, как и было написано в книге о нём. Ему было очень трудно найти баланс между удовлетворённостью от победы и болью от поражения. Последнее всегда преобладало, поэтому он так страдал.

Всё изменилось, когда на его пути появилась Штеффи Граф – невероятная личность, конечно, не только в плане тенниса, но и как женщина. Он нашёл необходимый баланс в своей личной жизни. Он встретил невероятную женщину, которая дала ему цель, помимо тенниса, как, например, вся их благотворительная деятельность. Он начал играть именно для этого: чтобы стать лучше, чтобы помогать другим. Он необыкновенный человек, невероятно умный», — приводит слова Кэхилла Ubitennis со ссылкой на подкаст Tennis Insider Club.