«Он был как Porsche без тормозов». Кэхилл откровенно рассказал о работе с Хьюиттом

Известный австралийский тренер Даррен Кэхилл рассказал о работе с чемпионом двух турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира австралийцем Ллейтоном Хьюиттом.

«Я завершил профессиональную карьеру в возрасте 25 лет из-за травм. Мне нужно было догонять остальных, и я работал до изнеможения, подвергая своё тело слишком большой нагрузке. Если бы я мог вернуться, то продвигался бы медленнее, чтобы больше наслаждаться теннисом. Я потратил кучу денег, чтобы попытаться вернуться на корт, но не преуспел в этом. Деньги закончились, я купил бар в Аделаиде и научился разливать пиво. Моя удача постучалась в дверь в виде 12-летнего игрока по имени Ллейтон… И остальное — уже история.

Он был как Porsche, только без тормозов. У нас были проблемы, и я не знал, как их решить, просто сказал ему: езжай ещё быстрее. И вот мы стали первыми в рейтинге. Но потом поняли, что можем разбиться, потому что у нас не было тормозов. Это произошло из-за проблем как на корте, так и за его пределами. Вскоре после этого я начал тренировать Агасси, и мы встретились в финале в Сан-Хосе: Агасси — Хьюитт. Один из лучших матчей года, выигранный Ллейтоном, который посмотрел на меня сразу после победы. Немного остроты в теннисе не повредит», — приводит слова Кэхилла Ubitennis со ссылкой на подкаст Tennis Insider Club.