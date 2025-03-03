13-летняя россиянка Екатерина Доценко завоевала очередной престижный титул

13-летняя российская теннисистка Екатерина Доценко стала чемпионкой престижного турнира Kungens Kanna i Drottningens Pris (U14), который с 1901 года проходит в Стокгольме (Швеция). Данные соревнования проводятся под эгидой юниорского тура Tennis Europe и относятся к Super Category Event.

В финале соревнований Доценко одолела представительницу Латвии Дарину Матвееву со счётом 2:6, 6:2, 6:1.

По ходу всего турнира, до выхода в финал, Доценко не отдала соперницам ни сета.

Нельзя не отметить, что в конце января Доценко выиграла престижный турнир Les Petits As. В финале она также встречалась с Матвеевой.