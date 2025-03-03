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Фрэнсис Тиафо поделился совместным фото с Карлосом Алькарасом

Фрэнсис Тиафо поделился совместным фото с Карлосом Алькарасом
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16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо опубликовал совместное фото с обладателем четырёх титулов «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Фото: страница тиафо в социальных сетях

Оба теннисиста выступят на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Алькарасу предстоит защита титула. В прошлом году в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе он обыграл шестую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

В 2025 году общий призовой фонд турнира составит $ 19 387 080. Это на 7,76% больше, чем в прошлом году. С 2012-го женщины получают такие же призовые, что и мужчины. Таким образом, мужской «Мастерс» и женский «тысячник» могут похвастаться призовым фондом в размере $ 9 693 540.

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