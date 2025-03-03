Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит 150-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга. 21-летний испанец дебютировал в десятке сильнейших в апреле 2022 года.

Отметим, что 130 из 150 недель Карлос Алькарас провёл в топ-3 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге ATP испанец расположился на третьей строчке.

Алькарас готовится выступить на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Испанцу предстоит защита титула. В прошлом году в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе он обыграл шестую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.