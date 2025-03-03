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Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Пэрис Хилтон

Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Пэрис Хилтон
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместные фото с американскими звёздами Пэрис Хилтон и Анной Кендрик. Они встретились на вечеринке Vanity Fair, которая традиционно проходит после кинопремии «Оскар».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Лучшим фильмом на «Оскаре»-2025 была признана картина Шона Бейкера «Анора» с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Соревнования выиграла россиянка Мирра Андреева.

Далее Арина планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях.

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