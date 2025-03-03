Кэхилл объяснил, как заметил в Яннике Синнере чемпионский потенциал

Известный австралийский тренер Даррен Кэхилл рассказал, как зародилось его сотрудничество с ныне трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Я комментировал его игру четыре или пять лет назад для ESPN и подумал: «Боже мой, этот парень особенный». По звуку, который он издавал, когда ударял по мячу, по тому, как он двигался, было ясно, что он станет великим игроком. Риккардо Пьятти отлично над ним поработал. Когда мы только начали работать вместе, мы дали себе трёх- или четырёхнедельный испытательный срок на траве. Он проиграл в первом круге Томми Полу, не лучшее начало, но его потенциал был очевиден уже тогда», — приводит слова Кэхилла Ubitennis со ссылкой на подкаст Tennis Insider Club.