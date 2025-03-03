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Сафиуллин, Бублик и Фонсека выступят на «челленджере 175» в Финиксе

Сафиуллин, Бублик и Фонсека выступят на «челленджере 175» в Финиксе
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин, 82-й номер мирового рейтинга представитель Казахстана Александр Бублик и 18-летний бразилец Жоао Фонсека заявились на «челленджер 175» в Финиксе (США).

Турнир пройдёт с 11 по 16 марта параллельно с «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе. Также в Финиксе сыграют Кей Нисикори, Нуну Боржес и Флавио Коболли. Российский теннисист Павел Котов остался пятым запасным.

Отметим, в текущем сезоне Бублик провёл девять матчей, в которых потерпел семь поражений. Он впервые с июля 2019 года покинул топ-80 мирового рейтинга по итогам неудачного выступления на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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