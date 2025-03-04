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Джессика Пегула опубликовала пост по итогам победы на турнире в Остине

Джессика Пегула опубликовала пост по итогам победы на турнире в Остине
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Остине (США). В финале она победила соотечественницу Маккартни Кесслер (56-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

«Спасибо, Остин, за прекрасную неделю. Так рада взять титул здесь», — написала Пегула на своей странице в социальных сетях.

Титул в Остине стал седьмым в карьере 31-летней Джессики Пегулы в одиночном разряде. За победу она получила 250 рейтинговых очков.

После победы в Остине Пегула пригласила финалисток в одиночном и парном разрядах на частный самолёт до Индиан-Уэллса. Об этом сообщила победительница соревнований в паре китаянка Юань Юэ.

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