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Арина Соболенко проводит 250-ю неделю в топ-10 мирового рейтинга

Арина Соболенко проводит 250-ю неделю в топ-10 мирового рейтинга
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в понедельник, 3 марта, начала 250-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA.

Соболенко впервые вошла в мировую десятку в 2019 году, тогда ей было 20 лет. Арина провела 119 недель из набравшихся 250 в топ-2 рейтинга WTA, в том числе на её счету 28 недель в роли первой ракетки мира.

В данный момент в лайв-рейтинге отрыв Соболенко от второй ракетки мира польки Иги Швёнтек составляет 1971 рейтинговое очко. Это с вычетом того, что на грядущем турнире WTA-1000 Соболенко нужно защищать очки за 1/8 финала (120), а Швёнтек – за титул (1000).

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