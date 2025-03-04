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Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл представителя Гонконга Чака Лама Коулмана Вона со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Котов выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. В финале квалификации Котов встретится с американцем Колтоном Смитом.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 19,3 млн.

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