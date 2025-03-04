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Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
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Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта. В основной сетке сыграют четыре российских теннисиста — Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (22) и Роман Сафиуллин.

На старте соревнований Роман Сафиуллин сыграет с американцем Райлли Опелкой. Во втором раунде он может встретиться с итальянцем Лоренцо Музетти (15). Отметим, что все сеяные игроки на этом турнире пропускают первый круг и начинают борьбу со второго.

Фото: Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Фото: Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.

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