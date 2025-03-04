Определилась сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграют 11 россиянок

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток — Мирра Андреева (9), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (24), Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Камилла Рахимова.

Фото: Сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Фото: Сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В первом круге Блинкова встретится с американкой Маккартни Кесслер, Полина Кудерметова — с квалифаером, Вероника — с румынкой Жаклин Кристиан. Калинская начнёт турнир матчем с американкой Алисией Паркс, Потапова сразится с испанкой Джессикой Бузас-Манейро, а Рахимова поборется с американкой Кэролайн Доулхайд. Отметим, что все сеяные игроки на этом турнире пропускают первый круг и начинают борьбу со второго.

Действующей чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла гречанку Марию Саккари.