Ольховский: у российских теннисистов сейчас нет стабильности — важно, чтобы она появилась

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы российских теннисистов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я не стану загадывать. У наших ребят сейчас нет стабильности, поэтому сложно оценивать расклады в Индиан-Уэллсе. Не буду загадывать даже до третьего круга. Если ребята пройдут первые раунды, можно будет обсуждать. Важно, чтобы появилась стабильность.

Тот же Рублёв выиграл Доху, а на следующем турнире проигрывает в первом круге. В Индиан-Уэллсе будет интересно. Если наши ребята обретут уверенность, будет шанс увидеть их на более поздних стадиях», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.