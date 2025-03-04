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Веснина: у россиян непростые сетки в Индиан-Уэллсе, в первых кругах возможны сенсации

Веснина: у россиян непростые сетки в Индиан-Уэллсе, в первых кругах возможны сенсации
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Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила сетку «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) для российских теннисистов.

«Очень непростые сетки у всех ребят, включая Рому Сафиуллина, который играет с Опелкой в первом круге. Подающим теннисистам проще играть в Индиан-Уэллсе. Самое сложное там абсолютно для всех теннисистов — первые круги. Настолько плохо чувствуешь мяч в начале турнира, что у всех возникает вопрос: «Когда же лучше прилететь в Индиан-Уэллс?» Лучше всех угадывал Роджер Федерер (смеётся).

В первых кругах возможны сенсации. Российским теннисистам важно пройти первые раунды, почувствовать игру на харде Индиан-Уэллса. У Андрея Рублёва есть шансы пройти в сетке подальше. Он сейчас в таких хороших кондициях после победы в Дохе. Он увидел работу над собой — она дала плоды», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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