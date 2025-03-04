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Веснина: Медведев умеет играть в Индиан-Уэллсе, хоть и рассказывает, как ему не нравится

Веснина: Медведев умеет играть в Индиан-Уэллсе, хоть и рассказывает, как ему не нравится
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Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Даня Медведев ищет себя. Он хорошо умеет играть в Индиан-Уэллсе, хоть он там страдает и рассказывает нам, как ему не нравится. У Дани идёт игра там. Однако Медведеву досталась очень непростая сетка. Всё зависит от того, как он будет себя ощущать. То же самое касается Карена Хачанова. Сетки очень непростые, но тут по-другому быть не может», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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