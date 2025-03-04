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«Сражаю наповал». Серена Уильямс показала, как молится с дочкой перед «Оскаром»

«Сражаю наповал». Серена Уильямс показала, как молится с дочкой перед «Оскаром»
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала фотографии с дочерью Олимпией. На снимках они молятся в кровати перед посещением вечеринки Vanity Fair, которая традиционно проходит после премии «Оскар».

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

«Я всегда стараюсь молиться с ними каждый день, независимо от обстоятельств. Сражаю наповал и молюсь», — написала Уильямс на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Уильямс

Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

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