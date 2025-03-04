«Это не отмазка». Карен Хачанов рассказал о сложностях игры на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём отношении к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта.

— Год назад здесь стояли, ты жаловался, как ты не любишь Индиан-Уэллс, какие здесь сложные условия для тебя. Продолжаешь не любить этот турнир либо всё зависит от результатов?

— Честно говоря, уже в этом году решил не думать об этом вообще. О том, что нравится, что не нравится, и фокусироваться на том, что могу сделать. Понятное дело, буду стараться играть лучше, если смогу, попробовать, не знаю, что-то поменять. Вот Женя (Донской) сюда со мной приехал. Женя очень нравится Индиан-Уэллс, может быть, он своей энергетикой мне поможет больше полюбить это место.

Если мы абстрагируемся от результата, то, понятное дело, здесь неплохо, грех жаловаться, всё классно. Дом, живём все вместе, красиво, и турнир сам классный. Но вот именно условия… тяжелее играть. На каждом турнире по-разному себя ощущаешь, и именно здесь сложно. Но, опять же, это не отмазка, а просто надо стараться сделать максимально, что получится, и всё, — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!».