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Карен Хачанов — о начале сезона: игра есть, это самое главное. Главное не опускать руки

Карен Хачанов — о начале сезона: игра есть, это самое главное. Главное не опускать руки
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал не самое успешное начало сезона-2025.

«На двух последних турнирах я проиграл тому же Дане (Медведеву). Попал бы не на него, может быть, прошёл бы дальше и мы бы сыграли в четвертьфинале. В Дубае встретился с Циципасом, близкий матч, реально были все шансы, потом выиграл турнир человек. По сути, это просто показывает то, что всё очень близко, всё относительно. Если ты эти матчи проигрываешь, чувствуя, что шансов не было, то это одно дело.

А так понимаешь, что игра есть, это самое главное. Когда набираешь форму, дальше должно где-то прорвать. Мне кажется, главное психологически быть в правильных кондициях, не опускать руки, не давать плохой энергетике войти в твою голову. Пик поймаешь не сразу, но поймаешь позже», — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».

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