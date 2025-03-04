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Мэдисон Киз — о победе на AO-2025: я была счастлива, но как будто даже и не вздохнула

Мэдисон Киз — о победе на AO-2025: я была счастлива, но как будто даже и не вздохнула
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала о безумном графике после победы на Australian Open — 2025.

«Сразу после церемонии награждения я дала шесть подряд интервью в прямом эфире. Я даже не приняла душ и не ела. В какой-то момент я подумала: «Я так хочу пить. Я давно не пила воду». Прошёл целый час. У меня наконец появилось 20 свободных минут, я попила и сдала тест на допинг. Приняла душ, объелась, потом провела ещё два часа, общаясь со СМИ. Мы вернулись в отель почти в три часа ночи, и, конечно, тогда я сказала: «Не могу уснуть!» Я была просто как зомби. Я была очень счастлива, но в то же время как будто даже не вздохнула и не осознала всё, что произошло.

Потом мы полетели в Нью-Йорк, и у меня был целый день со СМИ. Я вернулась домой во вторник вечером и должна была сделать кое-что ещё на следующий день. В четверг вечером я наконец сказала своему агенту: «С меня хватит. Не могу, убираю телефон в тумбочку. Не могу больше ни с кем разговаривать, торчать в телефоне. Если я кому-то понадоблюсь, звоните Бьорну (мужу)», — приводит слова Киз TennisUpToDate.

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