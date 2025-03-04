Иван Любичич — об отношении к победам и неудачам: радуйтесь им, даже поражениям

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич рассказал, что победитель 20 турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер научил его тому, что для того, чтобы осознать и насладиться победой или поражением, нужно время.

«Если я могу дать людям какой-то совет, а Роджер научил меня этому больше, чем кто-либо другой: радуйтесь своим победам. Радуйтесь им, даже поражениям — если это финал, дайте ему время. Он заслуживает того, чтобы его отпраздновать.

Очевидно, что вы наслаждаетесь победами, но даже в этот момент победы не кажутся такими сладкими, как горечь поражений», — приводит слова Любичича из выпуска The Sit-Down официальный сайт Australian Open.

Хорвату 45 лет. После завершения карьеры Любичич тренировал теннисистов из топ-3 мирового рейтинга, включая бывшую третью ракетку мира канадца Милоша Раонича и Роджера Федерера.