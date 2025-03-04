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Арина Соболенко украсила обложку глянцевого журнала Ocean Drive

Арина Соболенко украсила обложку глянцевого журнала Ocean Drive
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко украсила обложку американского журнала о роскошном образе жизни и моде Ocean Drive. В частности, он посвящён богатой культуре Майами и его окрестностей.

Фото: Ocean Drive

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Соревнования выиграла россиянка Мирра Андреева.

Далее Арина планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях.

Ранее Соболенко посетила вечеринку Vanity Fair, которая традиционно проходит после кинопремии «Оскар».

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