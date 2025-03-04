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Арина Соболенко рассказала, почему переехала в Майами

Арина Соболенко рассказала, почему переехала в Майами
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей любви к Майами.

— Что заставило тебя переехать в Майами?
— Главная причина моего переезда в Майами — это энергетика данного города. Майами очень красив и является комфортным местом для занятий теннисом.

— Что тебе больше всего нравится в этом городе?
— Мне нравится в Майами всё! Это город, в котором есть всё, что вам нужно: отличный шопинг, вкусная еда, пляж, искусство и вечеринки. Чем бы вы не захотели заняться, вы найдёте это здесь.

— Где тебя можно застать, если ты в городе?
— Когда я в Майами, вы можете найти меня в Бал-Харборе или в одном из моих любимых ресторанов — Casadonna, Houston's или Makoto, — приводит слова Соболенко Ocean Drive.

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