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Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Майами

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Майами (США) объявили имена теннисистов, которые получили уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. У женщин соревнования пройдут с 18 по 29 марта, у мужчин – с 19 по 30 марта.

Мужчины:

Лёнер Тин (США);

Кристофер Юбэнкс (США);

Элиот Спиццирри (США);

Федерико Чина (Италия);

У Ибин (Китай).

Женщины:

Петра Квитова (Чехия);

Слоан Стивенс (США);

Айла Томлянович (Австралия);

Тайра Катерина Грант (США);

Александра Эала (Филиппины);

Виктория Ванесса Мбоко (Канада);

Саяка Исии (Япония).

У мужчин действующим чемпионом Майами является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — американка Даниэль Коллинз.