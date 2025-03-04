Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Майами

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Майами (США) объявили имена теннисистов, которые получили уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. У женщин соревнования пройдут с 18 по 29 марта, у мужчин – с 19 по 30 марта.
Мужчины:
Лёнер Тин (США);
Кристофер Юбэнкс (США);
Элиот Спиццирри (США);
Федерико Чина (Италия);
У Ибин (Китай).
Женщины:
Петра Квитова (Чехия);
Слоан Стивенс (США);
Айла Томлянович (Австралия);
Тайра Катерина Грант (США);
Александра Эала (Филиппины);
Виктория Ванесса Мбоко (Канада);
Саяка Исии (Япония).
У мужчин действующим чемпионом Майами является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — американка Даниэль Коллинз.