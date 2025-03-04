Иван Любичич рассказал о любимом воспоминании, когда был тренером Федерера

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель десяти турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич рассказал о своем любимом воспоминании, когда был тренером победителя 20 турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Мое, безусловно, самое любимое воспоминание — это Открытый чемпионат Австралии 2017 года в качестве тренера Роджера и тот самый эпический финал против Рафаэля Надаля. Это было что-то особенное», — приводит слова Любичича из выпуска The Sit-Down официальный сайт Australian Open.

29 января 2017 года в финале Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу швейцарского теннисиста. Эта победа принесла Федереру его 18-й титул «Большого шлема».