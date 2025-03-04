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Арина Соболенко: мода — та сфера, в которой я хотела бы развиваться

Арина Соболенко: мода — та сфера, в которой я хотела бы развиваться
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что испытывает живой интерес к модной индустрии.

— С какими брендами ты бы хотела посотрудничать?
— Мода – это та сфера, в которой я хотела бы развиваться. Я участвовала в показах таких брендов, как Off-White и Altuzarra, и мне нравилось поддерживать их коллекции. Было бы здорово сотрудничать с этими брендами в более широком масштабе.

— Ты стильная как на корте, так и за его пределами. Какие бренды ты любишь и кто вдохновляет тебя на создание собственного стиля?
— Список длинный, но если бы мне пришлось называть несколько, то в последнее время я люблю Miu Miu, Saint Laurent, The Row, LOEWE и Acne Studios. Трудно выбрать. Если говорить о том, кто вдохновляет меня на создание стиля, то я обращаю внимание на некоторых коллег из индустрии и на социальные сети, чтобы быть в курсе трендов, — приводит слова Соболенко Ocean Drive.

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