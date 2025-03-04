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В Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин

В Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин
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Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) впервые за 14 лет предоставят женщинам и мужчинам неравные призовые. В последний раз турнир BNP Paribas Open допускал неравное распределение между двумя полами ещё в 2011 году, тогда с первого круга до четвертьфинала призовые были внушительнее у мужчин, а с полуфинала до титула – у женщин.

В 2025 году мужчины в каждом раунде будут зарабатывать в Индиан-Уэллсе больше, чем женщины. Разница между призовыми победителей составит почти $ 77 тыс.

МужчиныЖенщины
Титул$ 1 201 125$ 1 124 380
Финал$ 638 750$ 597 890
Полуфинал$ 354 850$ 332 160
Четвертьфинал$ 202 000$ 189 075
Четвертый круг$ 110 250$ 103 225
Третий круг$ 64 500$ 60 400
Второй круг$ 37 650$ 35 260
Первый круг$ 25 375$ 23 760

Действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. «Тысячник» в Индиан-Уэллсе в 2024 году выиграла полька Ига Швёнтек.

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