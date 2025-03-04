В Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) впервые за 14 лет предоставят женщинам и мужчинам неравные призовые. В последний раз турнир BNP Paribas Open допускал неравное распределение между двумя полами ещё в 2011 году, тогда с первого круга до четвертьфинала призовые были внушительнее у мужчин, а с полуфинала до титула – у женщин.
В 2025 году мужчины в каждом раунде будут зарабатывать в Индиан-Уэллсе больше, чем женщины. Разница между призовыми победителей составит почти $ 77 тыс.
|Мужчины
|Женщины
|Титул
|$ 1 201 125
|$ 1 124 380
|Финал
|$ 638 750
|$ 597 890
|Полуфинал
|$ 354 850
|$ 332 160
|Четвертьфинал
|$ 202 000
|$ 189 075
|Четвертый круг
|$ 110 250
|$ 103 225
|Третий круг
|$ 64 500
|$ 60 400
|Второй круг
|$ 37 650
|$ 35 260
|Первый круг
|$ 25 375
|$ 23 760
Действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. «Тысячник» в Индиан-Уэллсе в 2024 году выиграла полька Ига Швёнтек.