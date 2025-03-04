Новак Джокович обратился к Гомесу, который рассказал о проблемах с психическим здоровьем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович выразил поддержку 135-й ракетке мира аргентинцу Федерико-Агустину Гомесу, который ранее публично рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем.

«Сил тебе, друг. В конце туннеля всегда есть свет», — написал Джокович в социальных сетях на испанском языке.

Гомес ранее признался, что испытывает серьёзные проблемы с психическим здоровьем. «Я жил с мыслями о том, чтобы уйти из тенниса, задавался вопросом, стоит ли это того. У меня даже были неоднократные мысли о самоубийстве, я больше не хотел жить», — поделился с общественностью испанец.

Одной из первых Гомеса поддержала испанка Паула Бадоса.