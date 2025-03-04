Арина Соболенко назвала свой любимый способ расслабиться

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих способах релаксации.

«Мой любимый способ расслабиться — это ходить по магазинам. Так я снимаю стресс. Ещё я люблю танцевать и снимать всякое в TikTok в свободное время.

Есть ли у меня предматчевые ритуалы? Я люблю оставаться спокойной и расслабленной перед матчем. Иногда мы играем в «Уно» всей командой и, конечно же, устраиваем совместную трапезу перед матчем», — приводит слова Соболенко Ocean Drive.

Соболенко планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях.