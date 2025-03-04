Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова — о своём эмоциональном состоянии: чувствую себя так, будто вешу 10 кг!

Потапова — о своём эмоциональном состоянии: чувствую себя так, будто вешу 10 кг!
Комментарии

34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своём текущем эмоциональном состоянии.

«Я чувствую себя так, будто вешу 10 кг! У меня очень легко на душе. У меня такое большое облегчение, и я просто наслаждаюсь каждым днём, каждым моментом. Даже если случается что-то плохое, я просто принимаю это. Я научилась жить дальше и ни о чём не беспокоюсь», — приводит слова Потаповой Tennis.com.

23-летняя Потапова готовится стартовать на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге её соперницей станет 57-я ракетка мира из Испании Джессика Бузас Манейро.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
05 марта 2025, среда. 21:00 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Материалы по теме
Корт в Индиан-Уэллсе резко ускорили. Медведев рад, но под угрозой великий рекорд Алькараса
Корт в Индиан-Уэллсе резко ускорили. Медведев рад, но под угрозой великий рекорд Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android