Потапова — о своём эмоциональном состоянии: чувствую себя так, будто вешу 10 кг!

34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своём текущем эмоциональном состоянии.

«Я чувствую себя так, будто вешу 10 кг! У меня очень легко на душе. У меня такое большое облегчение, и я просто наслаждаюсь каждым днём, каждым моментом. Даже если случается что-то плохое, я просто принимаю это. Я научилась жить дальше и ни о чём не беспокоюсь», — приводит слова Потаповой Tennis.com.

23-летняя Потапова готовится стартовать на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге её соперницей станет 57-я ракетка мира из Испании Джессика Бузас Манейро.