Потапова — о своём эмоциональном состоянии: чувствую себя так, будто вешу 10 кг!
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34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своём текущем эмоциональном состоянии.
«Я чувствую себя так, будто вешу 10 кг! У меня очень легко на душе. У меня такое большое облегчение, и я просто наслаждаюсь каждым днём, каждым моментом. Даже если случается что-то плохое, я просто принимаю это. Я научилась жить дальше и ни о чём не беспокоюсь», — приводит слова Потаповой Tennis.com.
23-летняя Потапова готовится стартовать на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге её соперницей станет 57-я ракетка мира из Испании Джессика Бузас Манейро.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
05 марта 2025, среда. 21:00 МСК
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Не начался
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Анастасия Потапова
А. Потапова
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