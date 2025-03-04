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«Ему уже хватило WTA!» Потапова отреагировала на идею пригласить в команду Иванишевича

«Ему уже хватило WTA!» Потапова отреагировала на идею пригласить в команду Иванишевича
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34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в шутливой форме ответила на призыв пригласить в свою команду чемпиона Уимблдона-2021, бывшего многолетнего тренера Новака Джоковича Горана Иванишевича, который до января 2025 года работал с победительницей Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной. Это был его первый опыт работы в WTA-туре, он продлился менее трёх месяцев.

«Я не пытаюсь форсировать события, потому что действительно хочу найти кого-то, кто будет соответствовать моей игре и моему характеру. Думаю, ему уже хватило WTA!» — приводит слова Потаповой Tennis.com.

Потапова несколько лет тренировалась под руководством российского специалиста Игоря Андреева, однако весной 2024 года они прекратили сотрудничество.

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