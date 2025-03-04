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«Мне было так весело!» Рафаэль Надаль показал, как играет в падел в своей академии

«Мне было так весело!» Рафаэль Надаль показал, как играет в падел в своей академии
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает делиться с фанатами моментами из своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

Так 4 марта Надаль сыграл в падел в своей академии на Мальорке.

Фото: rafanadalacademy.com

«Мне сегодня было так весело! Как думаете, кто выиграл этот матч?» — подписал снимки Надаль.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и в паре).

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