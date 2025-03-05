Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев и Анисимова заменили Циципаса и Бадосу на Eisenhower Cup – 2025

Медведев и Анисимова заменили Циципаса и Бадосу на Eisenhower Cup – 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев примет участие в выставочном командном турнире Eisenhower Cup – 2025, который последние три года проводится в преддверии стартов хардовых «тысячников» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев сыграет в миксте с 18-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой. Они заменят дуэт грека Стефаноса Циципаса и испанки Паулы Бадосы, которые снялись из-за травмы Бадосы.

Также на турнире выступят:

  • Елена Рыбакина — Тейлор Фриц;
  • Алекс де Минор — Кэти Бултер;
  • Мэдисон Киз — Томми Пол;
  • Ига Швёнтек — Тейлор Фриц;
  • Каспер Рууд — Мария Саккари;
  • Бен Шелтон — Эмма Наварро;
  • Жасмин Паолини — Лоренцо Музетти.

Eisenhower Cup – 2025 пройдёт сегодня, 5 марта. Начало соревнований назначено на 06:00 утра мск (19:00 по местному времени).

Материалы по теме
Олимпийская чемпионка Циньвэнь и Шнайдер. Звёзды посетили вечеринку на Индиан-Уэллсе
Истории
Олимпийская чемпионка Циньвэнь и Шнайдер. Звёзды посетили вечеринку на Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android