Медведев и Анисимова заменили Циципаса и Бадосу на Eisenhower Cup – 2025
Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев примет участие в выставочном командном турнире Eisenhower Cup – 2025, который последние три года проводится в преддверии стартов хардовых «тысячников» в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев сыграет в миксте с 18-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой. Они заменят дуэт грека Стефаноса Циципаса и испанки Паулы Бадосы, которые снялись из-за травмы Бадосы.
Также на турнире выступят:
- Елена Рыбакина — Тейлор Фриц;
- Алекс де Минор — Кэти Бултер;
- Мэдисон Киз — Томми Пол;
- Ига Швёнтек — Тейлор Фриц;
- Каспер Рууд — Мария Саккари;
- Бен Шелтон — Эмма Наварро;
- Жасмин Паолини — Лоренцо Музетти.
Eisenhower Cup – 2025 пройдёт сегодня, 5 марта. Начало соревнований назначено на 06:00 утра мск (19:00 по местному времени).
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