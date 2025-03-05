Бойфренд Арины Соболенко опубликовал милые фото с теннисисткой

Георгиос Франгулис, бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения, являющийся бойфрендом трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, опубликовал в социальных сетях милые фото с теннисисткой.

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Соболенко проводит 250-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA. Арина впервые вошла в мировую десятку в 2019 году, тогда ей было 20 лет. Белоруска провела 119 недель из набравшихся 250 в топ-2 рейтинга WTA, в том числе на её счету 28 недель в роли первой ракетки мира.

Соболенко планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях.