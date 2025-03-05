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Елена Рыбакина и Тейлор Фриц выиграли выставочный турнир в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина и Тейлор Фриц выиграли выставочный турнир в Индиан-Уэллсе
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с четвёртой ракеткой рейтинга ATP американцем Тейлором Фрицем стали победителями на выставочном турнире Eisenhower Cup среди смешанных пар, который завершился недавно в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче Рыбакина и Фриц оказались сильнее американской пары Томми Пол / Мэдисон Киз — 10:4.

В четвертьфинальном поединке Фриц и Рыбакина обыграли пару Даниил Медведев / Аманда Анисимова (10:4). В полуфинальной встрече Елена и Тейлор победили ещё одну американскую пару, где вместе играли Эмма Наварро и Бен Шелтон (10:6).

Все остальные участники турнира: Алекс де Минор (Австралия) — Кэти Бултер (Великобритания), Ига Швёнтек (Польша) — Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия) — Мария Саккари (Греция), Жасмин Паолини (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

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