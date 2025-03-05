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Даниил Медведев: корты в Индиан-Уэллсе кажутся чуть ли не медленнее, чем раньше

Даниил Медведев: корты в Индиан-Уэллсе кажутся чуть ли не медленнее, чем раньше
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил о крайне медленных кортах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стало известно, что турнир сменил поставщика покрытия. Отныне корты в Индиан-Уэллсе должны быть такие же, как на турнире в Майами и на US Open.

«Мне нравится Индиан-Уэллс, мне даже нравятся корты сейчас, но они кажутся чуть ли не медленнее, чем раньше. Очень медленные. У меня было всего два дня здесь, небольшой джетлаг. В таком состоянии, возможно, не видишь реальное положение дел. Так что я не смогу сказать вам, что я уверен в своих словах.

Однако за два дня тренировок корты показались очень, очень медленными. Давайте посмотрим, как это будет ощущаться во время турнира. И я не увидел разницы [со старым покрытием]. Например, сегодня у меня случайно выпала ракетка с небольшой высоты, я её не бросал (улыбается). И рукоятка полностью сломалась, просто из-за того, насколько неровный корт. А когда он неровный, игра идет медленно», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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