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«Не понял смысл изменений». Карлос Алькарас — о новых кортах в Индиан-Уэллсе

«Не понял смысл изменений». Карлос Алькарас — о новых кортах в Индиан-Уэллсе
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об условиях на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где ему предстоит защищать титул.

Ранее стало известно, что турнир сменил поставщика покрытия. Отныне корты в Индиан-Уэллсе должны быть такие же, как на турнире в Майами и на US Open.

«Корт стал быстрее, да? Я не знаю. Честно говоря, я не понял смысла изменений. На протяжении 25 лет на турнире был один и тот же корт, а сейчас он изменился. Не знаю, почему это произошло. Я считаю себя игроком, который очень хорошо адаптирует свою игру к поверхностям и любым условиям. В любом случае я играю в отличный теннис, хотя корты стали немного быстрее. Но всё, что я могу сказать, это то, что я не понял смысла», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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