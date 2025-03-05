«Не понял смысл изменений». Карлос Алькарас — о новых кортах в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об условиях на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где ему предстоит защищать титул.

Ранее стало известно, что турнир сменил поставщика покрытия. Отныне корты в Индиан-Уэллсе должны быть такие же, как на турнире в Майами и на US Open.

«Корт стал быстрее, да? Я не знаю. Честно говоря, я не понял смысла изменений. На протяжении 25 лет на турнире был один и тот же корт, а сейчас он изменился. Не знаю, почему это произошло. Я считаю себя игроком, который очень хорошо адаптирует свою игру к поверхностям и любым условиям. В любом случае я играю в отличный теннис, хотя корты стали немного быстрее. Но всё, что я могу сказать, это то, что я не понял смысла», — сказал Алькарас на пресс-конференции.