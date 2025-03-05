«Теннисным матчем это было не назвать». Рублёв — о вылете на старте турнира в Дубае

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё выступление на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В первом круге он неожиданно проиграл французу Кентену Алису.

— Расскажи про начало этого сезона. С одной стороны, есть очень классный момент, твой титул в Дохе. С другой стороны, на следующей же неделе был провал в Дубае. В какой форме сейчас Андрей Рублёв?

— Да в хорошей форме. В Дубае не было провала. Просто тяжело, когда ты прилетаешь с турнира на турнир, тебе сразу играть, когда ещё совсем разные кондиции. Когда кондиции хотя бы похожи, то это немного легче. Когда ты отыграл три тяжёлых матча с топовыми игроками по три сета и тебе прилетать сразу играть… Теннисным матчем это было не назвать (улыбается). Плюс соперник играл очень круто, он круто подавал, и я ничего не мог особо сделать в итоге.

— То есть это нормальная ситуация, да?

— Ну да, нормально, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».