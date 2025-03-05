Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Теннисным матчем это было не назвать». Рублёв — о вылете на старте турнира в Дубае

«Теннисным матчем это было не назвать». Рублёв — о вылете на старте турнира в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё выступление на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В первом круге он неожиданно проиграл французу Кентену Алису.

— Расскажи про начало этого сезона. С одной стороны, есть очень классный момент, твой титул в Дохе. С другой стороны, на следующей же неделе был провал в Дубае. В какой форме сейчас Андрей Рублёв?
— Да в хорошей форме. В Дубае не было провала. Просто тяжело, когда ты прилетаешь с турнира на турнир, тебе сразу играть, когда ещё совсем разные кондиции. Когда кондиции хотя бы похожи, то это немного легче. Когда ты отыграл три тяжёлых матча с топовыми игроками по три сета и тебе прилетать сразу играть… Теннисным матчем это было не назвать (улыбается). Плюс соперник играл очень круто, он круто подавал, и я ничего не мог особо сделать в итоге.

— То есть это нормальная ситуация, да?
— Ну да, нормально, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Даниил Медведев: корты в Индиан-Уэллсе кажутся чуть ли не медленнее, чем раньше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android