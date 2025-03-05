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Рыбакина — об Индиан-Уэллсе: не почувствовала, что корты стали намного быстрее

Рыбакина — об Индиан-Уэллсе: не почувствовала, что корты стали намного быстрее
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об условиях на турнире в Индиан-Уэллсе (США), который стартует сегодня, 5 марта.

«Я не почувствовала, что корты стали намного быстрее, но я бы сказала, что отскок мяча немного ниже. Последние несколько дней были очень ветреными, и светило солнце, так что отскок немного отличается. Но я думаю, что корт всё ещё хорош.

Замечательно сюда вернуться. У меня есть большой опыт за два года. Мне очень нравится проводить здесь время. Тут очень спокойно, потрясающие виды, и публика тоже очень приятная. Так что это действительно хороший турнир», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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