Стало известно, сколько заработали Рыбакина и Фриц за победу на Eisenhower Cup

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга ATP американец Тейлор Фриц заработали $ 200 тыс. на двоих за победу на выставочном турнире Eisenhower Cup среди смешанных пар, который завершился в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче Рыбакина и Фриц оказались сильнее американской пары Томми Пол / Мэдисон Киз — 10:4.

Фото: Кадр из трансляции

На пути к финалу Фриц и Рыбакина обыграли дуэт Даниил Медведев (Россия)/ Аманда Анисимова (США) — 10:4. В полуфинальной встрече Елена и Тейлор победили представителей США Эмму Наварро и Бена Шелтона (10:6).

Матчи выставочного турнира в Индиан-Уэллсе в проходили в формате тай-брейка до 10 очков.