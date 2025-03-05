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Стало известно, сколько заработали Рыбакина и Фриц за победу на Eisenhower Cup

Стало известно, сколько заработали Рыбакина и Фриц за победу на Eisenhower Cup
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга ATP американец Тейлор Фриц заработали $ 200 тыс. на двоих за победу на выставочном турнире Eisenhower Cup среди смешанных пар, который завершился в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче Рыбакина и Фриц оказались сильнее американской пары Томми Пол / Мэдисон Киз — 10:4.

Фото: Кадр из трансляции

На пути к финалу Фриц и Рыбакина обыграли дуэт Даниил Медведев (Россия)/ Аманда Анисимова (США) — 10:4. В полуфинальной встрече Елена и Тейлор победили представителей США Эмму Наварро и Бена Шелтона (10:6).
Матчи выставочного турнира в Индиан-Уэллсе в проходили в формате тай-брейка до 10 очков.

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