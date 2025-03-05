Рублёв — об эмоциях: как их контролировать, если внутри гнев и хочется разнести всё?

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв высказался о своём эмоциональном поведении во время матчей.

— У тебя получилось найти правильный сейчас баланс эмоций, чтобы они были, но были позитивными? Вот как эту пропорцию нащупать?

— Ежедневной тяжёлой работой. Это как волны, они идут так, надо подстраиваться.

— Но сейчас ты больше в своих эмоциях уверен, что ты их больше под контролем держишь, чем год назад, допустим?

— Да не под контролем я их и держу. Их невозможно под контролем держать. Просто, наоборот, научился балансировать.

— То есть ты считаешь, что эмоции держать под контролем невозможно? Их просто надо принимать?

— Ну тогда ты самообманом занимаешься. Как ты можешь контролировать, если у тебя внутри гнев и тебе хочется разнести всё? От того, что ты это не делаешь на показ, внутри-то у тебя это всё то же самое происходит.

— А что делать тогда? Ну ты же продолжаешь беситься во время матчей внутри?

— Нет, не всегда. Когда начинаю беситься, у меня, как правило, всё равно проскакивают моменты на кортах, когда что-то там выкрикиваю, или ругаюсь, или возмущаюсь. Просто учусь, чтобы этого ещё было меньше, меньше, меньше, чтобы прийти к тому, чтобы этого вообще не было. И стал лучше просто делать, что это меня не так выбивает. То есть я, условно, крикнул, и раньше это могло там сказаться на целом гейме, сейчас, может, и скажется на одном-двух очках, да, и дальше я опять как бы в игре, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».